"Bonifici dalle casse comunali sui conti personali", torna in libertà ex funzionario nel Barese

Arresti domiciliari revocati e sostituiti con la misura dell'interdizione dai pubblici uffici per 12 mesi: è quanto disposto dal Tribunale di Riesame di Bari nei confronti del 55enne Sabino Ardito, ex funzionario del Comune di Bitetto.

I giudici hanno così parzialmente accolto l'istanza presentata dal difensore dell'uomo, l'avvocato Antonio La Scala, disponendo la misura interdittiva. Sono invece state completamente revocate dal Riesame le misure dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria a carico dei familiari dell'uomo - moglie e due figli - ugualmente rappresentati dall'avvocato La Scala.

Ardito, arrestato lo scorso 20 giugno, è indagato per peculato e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici per fatti che sarebbero stati commessi nel periodo tra settembre 2017 e novembre 2019. In particolare, secondo l'accusa, il 55enne si sarebbe appropriato di una "consistente somma di denaro, disponendo dai conti correnti dell’Ente comunale bonifici verso Iban riconducibili a conti personali e/o di suoi familiari". L'ex dipendente, nella sua qualità di funzionario addetto alla predisposizione dei mandati di pagamento in favore dei fornitori di beni/servizi all’Ente locale, avrebbe secondo l'accusa 'canalizzato' la somma di circa 34mila in 45 bonifici dai conti correnti bancari comunali in favore di alcuni riconducibili a sé e ai suoi familiari.