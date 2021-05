In coda aspettando il turno in farmacia, borseggia una cliente: ladro rintracciato grazie alle telecamere

In coda aspettando il suo turno per essere servito in farmacia, ha borseggiato un'altra cliente che si trovava in fila. Poi si è allontanato, ma la sua fuga ha avuto breve durata. E' accaduto a Bitetto, dove i carabinieri hanno denunciato un 43enne con l'accusa di furto aggravato.

I militari della stazione hanno ricevuto una richiesta d’aiuto da parte di una sessantenne georgiana, da anni residente nel comune, che riferiva di essere rimasta vittima di un borseggio mentre si trovava all’interno di una farmacia di quel centro. I carabinieri non hanno perso tempo, si sono subito messi sulle tracce dell’autore del furto. La visualizzazione delle immagini e dei filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza sia della farmacia sia delle attività commerciali limitrofe ha permesso di identificare il presunto responsabile in un 43enne del luogo con diversi precedenti penali alle spalle, già noto.

Le immediate ricerche del soggetto hanno consentito di individuarlo, mentre si aggirava ancora per le vie del centro storico. Una volta fermato è stato sottoposto a perquisizione ed è stato trovato con ancora addosso la refurtiva, pari a 140 euro, che prontamente recuperata è stata restituita alla vittima, la cui disavventura si è conclusa in poco meno di tre ore.

L’uomo è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere del reato di furto aggravato.

