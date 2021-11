Ubriaco alla guida, picchia la moglie davanti alla bambina di 11 anni: arrestato 47enne

Un 47ennne già noto alle Forze dell'Ordine è stato arrestato dai Carabinieri a Bitetto, nel Barese, poiché accusato di aver picchiato la moglie, anche davanti alla loro bambina di 11 anni. L'uomo dovrà rispondere di lesioni personali aggravate, guida sotto l’influenza dell’alcool nonché rifiuto di sottoporsi all’accertamento per l’uso di stupefacenti, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L'episodio si è verificato qualche giorno fa: al centralino del 112 giunse una chiamata che riferiva di aver visto alcune donne chiedere aiuto mentre si trovavano all’interno di una autovettura, di colore rosso, condotta da un uomo o che percorreva la SP67 in direzione Bitritto - Bitetto. Avviate subito le ricerche, i militari sono riusciti a rintracciare subito la vettura con a bordo il 47enne, il quale avrebbe minacciato i carabinieri alzando il tono della voce. Sottoposto ad accertamenti, era risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 2,23 g/l.

I Carabinieri, poco dopo, sono stati raggiunti dal cognato del 47enne, il quale aveva segnalato di aver appena trovato la moglie del 47enne, davanti la porta della loro abitazione, in evidente stato confusionale, con il volto tumefatto e il vestito sporco di sangue, motivo per il quale stava accompagnando la donna, peraltro in compagnia della figlia della coppia, una undicenne, al Pronto Soccorso dove le è stata diagnosticata la frattura del setto nasale. All'interno della vettura del 47enne, oltre a due grammi di marijuana, era stato rinvenuto un fazzoletto imbevuto di sangue sotto al sedile lato passeggero e diverse tracce di sangue, ancora fresche, sul cruscotto, sul sedile e vicino al freno a mano. L'uomo, condotto in caserma, è stato quindi arrestato. Poco prima avrebbe nuovamente minacciato di morte i carabinieri.