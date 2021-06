Droga nel casolare di campagna, il nascondiglio scoperto dai carabinieri: sequestrata marijuana

Il casolare di campagna utilizzato come nascondiglio per la droga. A scoprire e sequestrare la sostanza stupefacente - circa 250 grammi di marijuana - sono stati i carabinieri della Compagnia di Modugno, impegnati in specifici controlli a Bitetto.

I militari, all’imbrunire, hanno effettuato un controllo all’interno di un casolare rustico, privo di porte e finestre che potessero impedire l’accesso a terzi, sotto un mobile, hanno rinvenuto la presenza di una busta al cui interno erano occultati 9 involucri in plastica trasparente contenenti complessivamente 250 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

La droga è stata sottoposta a sequestro e sono già state avviate le indagini finalizzate ad individuare coloro i quali abbiano materialmente occultato lo stupefacente.