Gli appartamenti confiscati alla criminalità diventano luoghi di solidarietà e partecipazione: a Bitonto nasce Casa 'Alma So.Le'

Da appartamenti nelle mani della criminalità a luoghi di rinascita e partecipazione sociale attiva per le persone con disabilità. Prende vita così il progetto “Bitonto on the ROAD – Casa Alma So.Le (Solidarietà e Legalità)”. Due immobili confiscati, in via Togliatti e via Muciaccia, ospiteranno un b&B gestito da persone con disabilità e una csa per esperienze di vita indipendente.

Il Comune di Bitonto e la Rete Organizzazioni Area Disabilità, gestore degli immobili, celebreranno questa importante inaugurazione con una “quattro giorni” che vedrà la partecipazione di tanti noti familiari di vittime di mafia.

Si comincia il 28 marzo (ore 9) quando Savina Pilliu, vittima di mafia (Regione Sicilia), la cantante Angela Mignogna e Angelo Caldarola, coordinatore Road, incontreranno alcune scolaresche dell’I.I.S.S. "Volta – De Gemmis” di Bitonto. Seguiranno gli interventi della dirigente scolastica, Giovanna Palmiulli, e la docente Annamaria Facchini. L’evento si replicherà anche il 31 marzo (ore 11) all’I.T.E. “V.Giordano”, quando interverranno anche il dirigente Francesco Lovascio e la professoressa Mariangela Magro. Il 29 marzo (ore 10) la signora Pilliu, la cantante Mignogna incontreranno gli studenti del liceo scientifico “G.Galilei” di Bitonto. Sarà collegato da remoto Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, autore del libro “Io posso. Due donne sole contro la mafia”. Daranno il loro contributo la dirigente scolastica Angela Pastoressa e la docente Anna Saracino. Gli incontri saranno moderati dalla giornalista Viviana Minervini. Giorno clou sarà quello del primo aprile.

L’inaugurazione dell’immobile di via Muciaccia, 2 è fissato alle 10.00: interverranno il sindaco Francesco Paolo Ricci, lo storico Franco La Torre (figlio di Pio) e Michele Abbaticchio, in qualità di vicepresidente di Avviso Pubblico. Successivamente, alle 11, non lontano dal primo appartamento, sarà tagliato il nastro dell’appartamento di via Togliatti, 82: presenzieranno il primo cittadino, la signora Pilliu e Dario Vassallo, fratello di Angelo, il sindaco pescatore, e presidente dell’omonima Fondazione.

Da ultimo, in serata, spazio alla tavola rotonda in piazza Aldo Moro (ore 18) con il sindaco Ricci, Roberto Rossi, a capo della procura di Bari, Savina Pilliu, Dario Vassallo, Michele Abbaticchio, lo scrittore Leo Palmisano, i tecnici del Comune di Bitonto Tiziana Conte, coordinatrice del progetto e resp. Servizio patrimonio e Paolo Dellorusso, Rup tecnico, e Domenico Bellifemine e Angelo Caldarola, referenti della Rete Organizzazione Area Disabilità. Modera l’incontro Piero Ricci, giornalista e presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti di Puglia.