Tentano assalto a bancomat nel Barese, in due feriti nell'esplosione: lasciati dai complici al Policlinico

Tentano l'assalto al bancomat, ma nell'esplosione rimangono feriti e vengono poi lasciati dai complici nei pressi del Policlinico di Bari. Questa una prima ricostruzione di quanto sarebbe accaduto la notte scorsa.

Il colpo con l'esplosivo è avvenuto intorno alle 3 a Bitonto: nel mirino, lo sportello di un istituto bancario in via Repubblica. Il tentativo, tuttavia, non sarebbe andato a segno e nell'esplosione due presunti componenti della banda sarebbero rimasti feriti. I due sono stati successivamente lasciati nei pressi del Policlinico di Bari, dove, notati dal personale in servizio, sono stati soccorsi. I due sarebbero ora ricoverati nell'ospedale barese: uno in Rianimazione, l'altro sottoposto a intervento per gravi ferite al volto. Sul luogo del colpo sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato, volanti e Polizia scientifica: indagini sono in corso.