Nuovo focolaio Covid in Rsa a Bitonto: 6 positivi nella struttura Fondazione Giovanni XXIII

Un focolaio Covid è stato individuato a Bitonto, nella residenza per anziani Rssa Fondazione Villa Giovanni XXIII. 4 anziani su 135 sono risultati positivi ai test rapidi mentre nei giorni scorsi erano risultati positivi due operatori su 90 dipendenti.

Il direttore della casa di riposo, Nicola Castro, spiega che "i quattro anziani, tutti asintomatici, sono stati isolati in un’area Covid appositamente allestita e la Asl in collaborazione con la direzione sta predisponendo i tamponi molecolari a tappeto su tutti gli ospiti. La situazione è sotto controllo e stiamo seguendo il protocollo, come abbiamo sempre fatto".