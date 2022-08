Picchiato dopo un rimprovero: ristoratore aggredito da baby gang in centro a Bitonto

Un ristoratore aggredito da un gruppo di adolescenti che aveva rimprovato per aver importunato alcuni clienti. Poco prima, un altro uomo colpito con un pugno al volto, da un ragazzino che probabilmente stava tentando di portargli via il borsello. Due aggressioni in una sola sera, entrambe ad opera, sembrerebbe, di minorenni. E' accaduto nella serata di sabato a Bitonto.

Il primo episodio è avvenuto, come riporta l'Ansa, in piazza Cavour, dove un 40enne è stato raggiunto da un pugno, a quanto pare in un tentativo di scippo. Sul fatto indaga la polizia. Poche ore dopo, invece, il titolare di un locale è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di ragazzini a cui l'uomo aveva rivolto un rimprovero per aver infastidito alcuni clienti che cenavano all'aperto: il branco avrebbe anche danneggiato degli arredi. Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno cercando di individuare i presunti responsabili anche attraverso le immagini di videosorveglianza.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci: "In merito agli episodi accaduti nella giornata di ieri - scrive Ricci in una nota - voglio comunicare ai cittadini che mi sto interfacciando con i vertici delle forze dell'ordine per sollecitare interventi di maggiore presidio sul territorio anche a seguito di quanto concordato in sede di comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. In tale ottica, sto inoltrando agli organi competenti una nota scritta con specifiche richieste a tutela del nostro territorio.

Come amministrazione non escludo, anche con il coinvolgimento dell'opposizione, azioni decise di sensibilizzazione sul tema della sicurezza particolarmente avvertito dai cittadini.

La stragrande maggioranza dei cittadini vuole bene alla città ed è per loro che mi assumo ogni responsabilità. Non consentirò e non consentiremo che chi rema contro il bene della nostra comunità, abbia la meglio".