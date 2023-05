Si finge carabiniere dei Nas, tenta una truffa e ruba borse da negozio: 53enne arrestato a Bitonto

Si sarebbe finto carabiniere del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) per poi contestare a un titolare di un'erboristeria di Bitonto una presunta sanzione amministrativa e farsi consegnare 400 euro in contanti e prodotti esposti per la vendita: è uno degli episodi contestati a un 53enne bitontino, arrestato dai militari dell'Arma con le accuse di truffa con usurpazione di funzioni pubbliche, tentata truffa e rapina.

L'arresto è stato deciso dal gip del Tribunale di Bari che ha disposto per l'uomo i domiciliari. Dopo il primo 'raggiro', avvenuto a gennaio scorso, l'uomo si sarebbe ripresenato nella stessa attività commerciale, travestito da 'corriere' e richiedendo il pagamento della somma di 155 euro come contrassegno. L'uomo, però, fu riconosciuto e quindi allontanato. Qualche settimana dopo, recatosi nuovamente sul posto, avrebbe anche rapinato il titolare dell’attività del suo portafoglio.

Infine, a marzo, in pieno centro storico a Bitonto, il 53enne avrebbe forzato la vetrina di un'attività commerciale, sottraendo alcune borse da donna lì esposte. L'uomo è stato quindi identificato grazie all'analisi dei filmati da parte degli agenti del locale Commissariato di Polizia e ad ulteriori accertamenti investigativi svolti dai militari dell’Arma coordinati e diretti dalla Procura di Bari.