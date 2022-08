A Bitonto l'ultimo saluto a Ninni, il papà morto travolto da una moto: "E' stato uomo di grande dignità e responsabilità"

Una comunità stretta nel dolore per l'ultimo saluto a Gaetano De Felice (Ninni, come tutti lo chiamavano), morto travolto da una moto sul lungomare di Santo Spirito nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 agosto, si sono celebrati i funerali nella Basilica dei Santi Medici a Bitonto. Profonda commozione per l'addio al 47enne che nel suo ultimo gesto di amore, accortosi del sopraggiungere della moto, ha protetto il figlio di 6 anni, facendogli da scudo e salvandogli la vita. Il bambino è rimasto ferito ma è fuori pericolo, mentre il 20enne alla guida del mezzo è indagato per omicidio stradale.

"La responsabilità non è collettiva ma di ciascuno di noi che manca agli appelli della vita e del mondo. Il modo di vivere di Ninni è la risposta che tutti cerchiamo", ha detto, come riporta la Dire, don Vincenzo Cozzella durante l'omelia. "Ninni è stata una persona con una grande dignità umana, responsabilità sociale e civile - ha continuato il sacerdote - ora non possiamo piangerci addosso ma credere in quello che lui, nel suo piccolo, ha insegnato e fatto".

In concomitanza con i funerali, il sindaco di Bitonto, Francesco Ricci, ha proclamato il lutto cittadino, che si rinnova anche nella giornata odierna: saranno celebrate oggi, infatti, le esequie di Angelo Bonelli, l'operaio bitontino di 58 anni morto sabato scorso mentre era impegnato in lavori edili in un cantiere del quartiere Carbonara.