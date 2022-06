A Bitonto l'ultimo saluto a Giuseppe, il papà morto in mare per salvare le figlie: "Si ama così, con il dono della propria vita"

Una comunità stretta nel dolore per l'ultimo saluto a Giuseppe Saponaro, 47 anni, morto sabato scorso nelle acque in località Forcatella, a Savelletri, nel Brindisino, forse colpito da un malore dopo aver soccorso in mare le figlie gemelle di 11 anni. Questa mattina nella basilica dei Santi Medici di Bitonto, si sono celebrati i funerali dell'uomo.

"Quando veniamo toccati da un amore così forte ci rimane un segno nel cuore che neanche la tragedia più grande, neanche i sensi di colpa più grandi, possono eliminare", ha detto - come riporta l'agenzia Dire - don Tommaso Genchi, vice parroco della basilica, durante l'omelia, rivolgendosi alle figlie. "È così che si ama, con il dono della propria vita - ha aggiunto il sacerdote - Non c'è amore più grande che dare la vita per gli amici. Non possiamo che stare vicino con il nostro silenzio perché nulla può compensare in questo momento, la mancanza di un marito, di un padre. Ora lui vive in una vita eterna che è di amore".

In foto: i funerali a Bitonto (foto agenzia Dire). Nel riquadro: la vittima, Giuseppe Saponaro (foto Fb)