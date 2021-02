Come rubare un'auto in circa un minuto: clamoroso furto in centro a Bitonto, i ladri immortalati dalle telecamere

Un furto d'auto in meno di un minuto: l'incredibile episodio è avvenuto nella serata di lunedì in pieno centro a Bitonto ed è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza di viale della Repubblica. Sono le 21.30 e un'auto si ferma vicino al marciapiede, in apparenza per parcheggiare. Dalla vettura, però, esce una persona che in pochi secondi apre la portiera di un veicolo lì accanto.

Qualche attimo dopo l'auto 'violata' si accende e viene 'trainata' via con l'assistenza della prima, sotto gli occhi di altri automobilisti che probabilmente non si sono neppure resi conto di quanto stesse accadendo. Da viale della Repubblica, la vettura rubata ha poi percorso le centralissime piazza Moro e piazza Cavour per poi far perdere le proprio tracce. Le Forze dell'Ordine hanno avviato accertamenti per risalire ai responsabili del furto.

(video Viviana Minervini)