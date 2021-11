Nasconde l'auto rubata in un uliveto, sorpreso dai carabinieri: arrestato 27enne

A volto coperto, alla guida di un'auto bianca, è entrato a forte velocità in un uliveto: poi, fermatosi nei rpessi di un albero, ha preso dei rami secchi cercando di coprire con quelli l'autovettura.

I suoi movimenti, però, non sono sfuggiti ai carabinieri di Bitonto, impegnati in uno specifico servizio di contrasto ai furti. Notato il chiaro intento di occultare la macchina, i militari hanno intimato l’alt al soggetto che, dopo un tentativo di fuga, è stato bloccato.

L'uomo è stato quindi condotto presso il Comando Stazione di Bitonto, dove a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una interfaccia elettronica utilizzata per l’accensione delle autovetture, nonché di un cappello in pile di colore nero, un paio di guanti anti taglio e uno scaldacollo. Successivi accertamenti effettuati hanno permesso di riscontrare che il veicolo in questione risultava oggetto di furto denunciato nella metà di ottobre.

Inoltre, all’interno della stessa macchina, è stato rinvenuto vario materiale riconducibile ad un furto di un’altra auto avvenuto nella stessa mattinata e denunciato proprio presso lo stesso Comando Carabinieri. I militari dell’Arma si sono immediatamente attivati nelle indagini riuscendo ad accertare, anche mediante l’estrapolazione delle immagini di un sistema di videosorveglianza della zona, il presunto collegamento tra le due autovetture.

All’esito delle indagini svolte, il giovane è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.