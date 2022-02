Incendiano negozio per incassare il premio dell'assicurazione: quattro arresti a Bitonto, ai domiciliari gestori e due complici

Avrebbero dato fuoco al negozio con l'obiettivo di incassare indebitamente il premio dell'assicurazione. Quattro persone, indagate a vario titolo e in concorso per il reato di incendio e danneggiamento, sono finite ieri a domiciliari a Bitonto, arrestate dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura.

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal gip, gli indagati avrebbero consumato i reati di incendio e fraudolenta distruzione del bene "finalizzata - è l'ipotesi formulata dalla Procura - a truffare la compagnia assicuratrice ed a conseguire indebitamente l’indennizzo da copertura del rischio ai danni di un esercizio commerciale ubicato a Bitonto".

I provvedimenti scaturiscono da un'indagine avviata dal commissariato di Bitonto, in seguito a un incendio che, nella serata del 17 agosto 2021, aveva interessato un attività commerciale del luogo, domato solo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. Dalle investigazioni sono emersi gravi indizi a carico di quattro persone: un 31enne e la compagna 32enne, gestori dell'esercizio, che, secondo l'accusa, avrebbero deciso di simulare il danneggiamento, tramite l’incendio del negozio per incassare il premio assicurativo, e un 45enne dipendente dell’attività, che, coadiuvato nell’azione criminale da un 33enne, avrebbe materialmente cosparso di liquido infiammabile l’interno del locale dandogli fuoco, per poi allontanarsi a bordo di un’autovettura.

Le indagini, condotte anche attraverso l’analisi comparata del traffico telefonico degli indagati e le immagini di sistemi di video sorveglianza presenti in zona, e le risultanze emerse delle audizioni, rivelatesi contraddittorie in alcuni passaggi, avrebbero dunque consentito "di ritenere esistente un solido quadro indiziario a carico di tutti gli odierni indagati rispetto ai reati contestati". Gli indagati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.