Colpi d'arma da fuoco esplosi in strada a Bitonto, indagini in corso: "Urge rinforzo degli organici di polizia"

Indagini dei carabinieri sono in corso su quanto accaduto nella serata di ieri, martedì 2 luglio, a Bitonto. Intorno alle 20, alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in strada, tra via Crocifisso e via Stellacci (sarebbero almeno due i bossoli ritrovati), in una zona centrale della cittadina. Non si sono registrati feriti, ma l'accaduto ha inevitabilmente riacceso i riflettori sulle questioni legati a criminalità e sicurezza.

"Quanto accaduto", ha commentato il sindaco della cittadina, Francesco Paolo Ricci, "rende ancora più urgente un rinforzo degli organici di Polizia a presidio del territorio per garantire un livello adeguato di contrasto a una delinquenza che mina la sicurezza quotidiana della nostra città". "Lotteremo con tutte le nostre forze contro questa minoranza di delinquenti che vuole solo il male della città".

In merito all'episodio sono intervenuti, con una nota congiunta, anche i consiglieri comunali del centrodestra Domenico Damascelli, Francesco Toscano, Carmela Rossiello, Ivan Lorusso (Fratelli d’Italia) e Onofrio Altamura (Patto Comune). "Un fatto gravissimo, che testimonia ancora una volta come la sicurezza in città debba essere una priorità assoluta", commentano. "Non è la prima volta che denunciamo pubblicamente questa situazione, perché è indispensabile affrontare il problema con decisione e concretezza. Bitonto, per la sua conformazione territoriale, per la sua estensione, per numero di abitanti e per il livello elevato di criminalità ha assoluta necessità di un potenziamento decisivo delle strutture territoriali delle forze dell'ordine. Riteniamo fondamentale il passaggio del Commissariato di Polizia di Stato da secondo a primo livello, e la trasformazione della Stazione dei Carabinieri in Tenenza. Solo con un rafforzamento cospicuo e significativo di uomini e mezzi, si potrà garantire un controllo più capillare del territorio".

I consiglieri ricordano inoltre anche i due assalti a bancomat avvenuti di recente nella cittadina. "Episodi fatti passare come eventi che potrebbero verificarsi ovunque. Due volte a distanza di pochissimi giorni? Sminuire significa non voler lottare. Chiediamo, ancora una volta, e non ci stancheremo mai di farlo, il potenziamento strutturale e definitivo delle forze dell’ordine affinché sia garantito un efficace controllo del territorio. La città non può più aspettare. Intervenire immediatamente è un imperativo. Bitonto merita sicurezza e serenità".