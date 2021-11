Bloccati dalla polizia dopo un inseguimento, trovati con oltre sei chili di droga: due in manette nel Barese

Un 34enne e una 56enne sono finiti in arresto: bloccati nell'ambito di un'operazione di polizia, nascondevano, in un terreno di pertinenza dell'abitazione della donna, hashish e marjuana, e materiali per il confezionamento delle dosi