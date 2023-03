Aggressione a colpi di martello dopo la lite condominiale: gravemente ferito 71enne a Bitonto

La lite condominiale degenera e finisce a colpi di martello. E' accaduto in tarda mattinata a Bitonto. Tutto sarebbe partito da una discussione tra due uomini, entrambi incensurati, per questioni legate al condominio. Lo scontro verbale, però, è poco dopo sfociato nell'aggressione: a rimanere ferito un 71enne, colpito alla testa con una martellina maleppeggio, un tipo di martello solitamente utilizzato per lavori edili.

L'anziano è stato trasportato dal 118 al Policlinico di Bari in codice rosso: non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che avrebbero identificato il presunto aggressore e che indagano coordinati dalla Procura di Bari.