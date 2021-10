Campagne come discariche, a Modugno lo scempio a ridosso di una lama. A Bitonto anche rifiuti speciali sversati in un terreno

Uno scempio senza fine. Un fenomeno che non conosce tregua, quello dell'abbandono dei rifiuti nelle campagne. Le ultime segnalazioni, relative a due siti interessati dal fenomeno, arrivano dal Barese: a individuare le aree, a Modugno e Bitonto, sono state le guardie dell'ANUU migratoristi, impegnate in attività di monitoraggio in collaborazione con l'associazione Gens Nova.

In particolare, a Modugno sono stati individuati rifiuti eterogenei sversati a ridosso di una lama, mentre a Bitonto sono stati rinvenuti rifiuti speciali, che invece andrebbero smaltiti secondo particolari procedure. Le aree interessate sono state segnalate agli organi competenti.

"Resta l'amarezza - commentano i volontari - di rinvenire scempi a danno delle nostre campagne e del territorio, che di fatto potrebbero riverberarsi sulla salute e sulla fauna".