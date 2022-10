Le campagne di Bitonto invase dai rifiuti, la denuncia degli agricoltori: "Oliveti trasformati in discariche abusive"

Gli oliveti bitontini trasformati in discariche a cielo aperto. Lo stato di abbandono in cui versano le campagne della cittadina della provincia di Bari sono state denunciate dalla Cia, la Confederazione Italiana Agricoltori, stamattina durante un convegno sulla crisi del mercato, organizzato nella Fiera del Levante di Bari.

"Le immagini degli oliveti bitontini sono un pugno nello stomaco - sottolinea il presidente Cia Puglia e produttore olivicolo bitontino, Gennaro Sicolo - L’inciviltà e l’incuria, oltre a compromettere la bellezza del patrimonio rurale, mettono a rischio la sicurezza degli operatori. Quest’anno la campagna olearia si avvia in salita, tra mille difficoltà vecchie, come la Xylella, e nuove come i rincari energetici e l’inflazione, per citarne solo alcune. Oltre a questo, ogni giorno siamo costretti ad attraversare gli oliveti e ad assistere a nuove discariche a cielo aperto che deturpano il territorio e rendono poco sicuro il passaggio di operatori e frontisti”.

Nonostante la situazione di degrado sia ormai cristallizzata, sottolinea il presidente Sicolo, non si prospettano all'orizzonte misure per contrastare l'incuria: "Non abbiamo visto alcun intervento di sgombero e pulizia. Chiediamo alle Istituzioni e agli organismi preposti di affiancare alle campagne di sensibilizzazione, seppur utili, una seria attività di monitoraggio del territorio. Non possiamo permettere o accettare il degrado dei campi dai quali arrivano i prodotti per la nostra tavola”.