Bitonto, rissa nella notte in una stazione di servizio: muore uomo

In corso indagini dei carabinieri sull'accaduto. Secondo quanto riferito dal sindaco della cittadina, Michele Abbaticchio, l'episodio non sarebbe legato a questioni criminali

Sarebbe morto in seguito a una rissa, avvenuta in una stazione di servizio. Un giovane uomo ha perso la vita nella notte in un'area di rifornimento alle porte di Bitonto.

GLI AGGIORNAMENTI: CHI ERA LA VITTIMA, 20ENNE IN CASERMA

Secondo prime ricostruzioni, nel litigio che avrebbe coinvolto due gruppi di giovani, la vittima sarebbe stata colpita con due pugni sul volto, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Le indagini sull'episodio sono affidate ai carabinieri, coordinati dal pm Ignazio Abbadessa. Oltre all'ascolto dei testimoni, sono state acquisite le immagini di videosorveglianza della stazione di servizio la cui analisi dovrebbe contribuire a ricostruire con maggior chiarezza l'accaduto.

Sulla vicenda è intervenuto lo stesso sindaco della cittadina, Michele Abbaticchio, con un post su Fb. "Nella tarda notte, in una stazione di servizio alle porte della Città, una rissa ha provocato la morte di un nostro concittadino - scrive il sindaco - Senza armi la fine di una esistenza umana è stata decretata da violenza per motivi, sembrerebbe, non legati a questioni criminali". "Il presunto colpevole - aggiunge ancora il primo cittadino - è in contatto con le forze dell'ordine".

"Questa epoca sembra lasciarci sempre più soli ed abbandonati. È vero, la prepotenza e la barbarie stanno attraversando tutto il Paese ex il Sud in particolare consegnando l'immagine di una società sempre più sola ed abbandonata. Ma Bitonto ha già sofferto troppo per sopportare altre tragedie come questa. La vittima ed il presunto carnefice sono troppo giovani per non lasciarci altro pensiero".

*Ultimo aggiornamento ore 11.25

