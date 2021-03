Contagi azzerati nella casa di riposo, a Bitonto 'Villa Giovanni XXIII' torna Covid free

Torna Covid free a Bitonto la casa di riposo 'Fondazione Villa Giovanni XXIII'. Contagi azzerati, dunque, dopo il maxi focolaio che a gennaio scorso ha coinvolto la struttura, con 110 positivi tra operatori sanitari (30) e anziani (80). Dieci sono stati i decessi tra gli ospiti.

"È con grande sollievo che siamo felici di comunicare a tutti i familiari dei nostri ospiti e alla comunità cittadina che il dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari, dopo aver monitorato e accertato la totale assenza di positività al coronavirus tra gli ospiti e il personale, ha certificato che la nostra Rsa da oggi è covid free", si legge nel post della Fondazione. "Il nostro primo pensiero non può non andare ai nostri cari ospiti che ci hanno lasciati - prosegue il post - il cui ricordo non ci abbandonerà mai come il legame alle loro famiglie, a cui va la nostra più sincera vicinanza e solidarietà. Non dimentichiamo neanche le sofferenze patite dal personale, anch'esso colpito dalla malattia e dalla perdita degli affetti più cari".

"Siamo riconoscenti a tutti i nostri operatori, che pur nell'estrema emergenza, hanno dimostrato una coraggiosa e generosa dedizione al lavoro, anche in condizioni di oggettivo pericolo per la propria incolumità, continuando ad assicurare agli ospiti tutta l'assistenza loro necessaria", sostengono dalla Fondazione annunciando che "nei prossimi giorni riprenderemo a organizzare le visite dei parenti, con le dovute e consuete precauzioni, per consentire ai nostri ospiti, dopo un lungo e difficile periodo di isolamento, di poter rivedere i loro cari".