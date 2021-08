Nel casolare oltre 800 chili di marijuana, serra e laboratorio per confezionare la droga: 40enne in manette nel Barese

La scoperta a Bitonto: l'uomo era stato fermato in auto in Calabria, e trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Sono così partite le indagini che hanno portato all'individuazione del capannone

Dal controllo in auto alla scoperta del casolare trasformato in 'laboratorio' per produrre e confezionare droga. In manette è finito un 40enne residente in provincia di Bari.

L'uomo è stato fermato dai finanzieri per un controllo lungo la statale 106, nel territorio di Roseto Capo Spulico, a Cosenza, mentre procedeva in direzione sud. Le Fiamme Gialle, anche per l'eccessivo nervosismo manifestato dall'uomo, hanno eseguito un'accurata ispezione della macchina scoprendo, grazie al fiuto del cane antidroga C-Quanto, 19 grammi di hashish.

Dopo aver accertato che il fermato era già gravato da numerosi precedenti specifici, i finanzieri hanno deciso quindi di proseguire le attività di servizio anche fuori regione, eseguendo una perquisizione in un casolare di Bitonto, risultato nella disponibilità dell'uomo.

Qui la pattuglia delle Fiamme Gialle ha rilevato la presenza di una serra con circa 100 piante di marijuana, di altezza tra 1 e 3 metri, coltivate con un apposito impianto di irrigazione e fertilizzazione. In un capannone adiacente, oltre a tutto il materiale occorrente per l'essiccazione della sostanza stupefacente, quali lampade e grossi ventilatori, sono stati trovati numerosi fusti di plastica, contenenti 805 chili di marijuana già raccolta, essiccata e confezionata con buste di cellophane pronte per la cessione. Ma non solo, perché, oltre a 250 grammi di hashish, i Finanzieri hanno scoperto poi un pollinatore per estrarre la resina da utilizzare per la produzione della stessa droga e una pressa per creare i panetti da smerciare sul mercato.

Tutta la sostanza stupefacente, del valore commerciale al dettaglio di oltre 5 milioni di euro, insieme al materiale per la sua produzione, è sequestrata. Il responsabile, arrestato in flagranza di reato, è stato portato in carcere a Bari e messo a disposizione della Procura della Repubblica.

(foto di repertorio)