"Colpi di pistola esplosi" nel centro di Bitonto, indaga la Polizia: nessun segno di bossoli o fori

Alcuni colpi di pistola sarebbero stati esplosi questa mattina in via Verdi, nella zona centrale di Bitonto. L'episodio è al vaglio degli agenti del locale Commissariato di Polizia, intervenuti sul posto.

In base ai primi rilievi, però, non sono stati individuati bossoli i fori provocati da proiettili. Avviati accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto.