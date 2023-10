Assalto fallito a un tir sulla strada per Bitonto: camion si schianta contro un'auto

Un camionista 43enne di origini filippine ha subito un tentativo di rapina sulla strada che conduce a Bitonto, nel Barese. Lo riporta l'Ansa. In base a una ricostruzione della Polizia, l'uomo, a bordo di un tir che trasportava materiale plastico, era in viaggio in direzione nord sulla Tangenziale di Bari quando, forse sbagliando strada, ha imboccato lo svincolo per Santo Spirito.

Giunto a Bitonto, sarebbe stato bloccato da un'auto con a bordo almenon 4 persone armate e incappucciate. I malviventi avrebbero tentato di ragiugnere la cabina del tir ma il mezzo pesante avrebbe sbandato, finendo la sua corsa contro un auto. I rapinatori sono quindi fuggiti via facendo perdere le proprie tracce: attualmente sono ricercati.