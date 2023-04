Bitritto, assalto in una tabaccheria: arrestato 22enne individuato dalle telecamere di videosorveglianza

Un assalto con il quale portare via 3.300 euro e numerosi biglietti del Gratta e Vinci: è quanto avvenuto a settembre 2021 in una tabaccheria di Bitrtitto, nel Barese, dove un 22enne ha ripulito la cassa per poi fuggire via. Il giovane è stato arrestato dai Carabinieri grazie alle telecamere di videosorveglianza del locale. Il 22enne era già in carcere per altri reati.

Copyright 2023 Citynews