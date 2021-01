Hashish in casa e 'palline' di cocaina nel serbatoio dell'auto: arrestato pluripregiudicato

L'uomo è stato bloccato a Bitetto. Meno di un anno fa era finito in manette per spaccio di stupefacenti. Operazione antidroga anche a Binetto: un arresto e una denuncia

Due persone sono state arrestate in due distinte operazioni dei Carabinieri a Bitritto e Binetto, nel Barese, a contrasto dello spaccio di droga. Nel primo caso, i militari hanno bloccato un 35enne pluripregiudicato: all'interno della sua abitazione, durante controlli, sono stati rinvenuti ben 12 involucri contenenti 70 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento. I movimenti dell’uomo, però, lasciavano presumere che non tutto lo stupefacente fosse all’interno dell'appartamento. Grazie all'intuito del cane antidroga Fighter del Nucleo Cinofili di Modugno sono stati scoperti 8 involucri con 5 complessivi 5 grammi di cocaina e 2 di hashish all'interno del serbatoio di carburante della sua auto. Per l'uomo sono scattate le manette a meno di un anno da un altro arresto per spaccio.

Binetto: un arresto e una denuncia per spaccio di droga

A Binetto, invece, è stato bloccato un 41enne pluripregiudicato, già arrestato per lo stesso motivo a dicembre scorso. Nonostante il cambio di domicilio dell’uomo, i militari hanno notato inusuali spostamenti di persone dalla nuova dimora del pusher. I Carabinieri hanno quindi fatto irruzione all'interno dove l'uomo alloggiava assieme a un complice di 54 anni, il quale lo avrebbe aiutato nelle consegne e che è stato denunciato a piede libero. Anche in questa circostanza il fiuto del cane One è stato di aiuto, infatti ha permesso di rinvenire 5 grammi di cocaina suddivisa in 15 involucri pronti per essere venduti, oltre a un bilancino di precisione ed al materiale idoneo al confezionamento.