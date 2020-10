A passeggio senza mascherina, si rifiuta di indossarla e minaccia i carabinieri

Era a passeggio di sera per le strade del paese, ma senza indossare la mascherina. Scoperto dai carabinieri, che lo hanno invitato a utilizzare il dpi, si è rifiutato di farlo e ha invece minacciato i militari. E' accaduto a Bitritto. L'uomo, un 35enne, sorpreso in via Pietragallo, ha cercato anche di sottrarsi alla sanzione non fornendo le proprie generalità. Tuttavia, alla fine per lui, oltre alla sanzione amministrativa per non aver indossato il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, è scattata anche la denuncia in stato di libertà per minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.



(foto di repertorio)