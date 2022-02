Blackout a Bari: corrente interrotta in numerosi quartieri, da Libertà a Japigia

Un blackout di alcuni minuti ha interessato, questa mattina, moltissimi quartieri della città di Bari. L'episodio si è verificato poco prima delle 13.

Tantissimi i disagi segnalati dai cittadini, da Libertà a Poggio franco, fino a Carrassi, Japigia e San Pasquale. L'energia elettrica è tornata in breve tempo. Non sono ancora chiare le cause dell'interruzione.