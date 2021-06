Blackout a Carbonara in mattinata, senza corrente anche il Di Venere: attività regolari dopo un temporaneo stop

Un blackout ha interessato in mattinata la zona di Carbonara, provocando un'interruzione nella fornitura di corrente elettrica anche all'ospedale Di Venere. Nella struttura, come accade in questi casi, sono scattati i generatori ausiliari per assicurare le attività essenziali. L'assenza di elettricità sarebbe durata all'incirca una ventina di minuti. Nell'ospedale - fanno sapere dalla Asl Bari - non si sono registrati disagi: alcune attività, sospese in via precauzionale, sono poi normalmente proseguite dopo il ritorno dell'energia elettrica e le verifiche del caso.

Intanto, sui gruppi social di quartiere, i residenti lamentano le ripetute interruzioni di corrente che si stanno verificando negli ultimi giorni nella zona, con relativi inevitabili disagi.