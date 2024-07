Blackout elettrico a Valenzano, il sindaco Romanazzi: "Senza corrente 5700 utenze"

"Enel segnala che al momento a Valenzano circa 5700 utenze risultano senza corrente, a causa di un guasto della linea interrata. L'azienda sta provvedendo a ripristinare la fornitura di energia elettrica con l'ausilio di una Power Station, in arrivo sul luogo del disguido tecnico". Lo scrive il sindaco della cittadina in provincia di Bari, Giampaolo Romanazzi, in un post sulla sua pagina facebook.

"Subito dopo il ripristino, previsto entro 2 ore - conclude il sindaco di Valenzano - Enel procederà con la riparazione del guasto alla linea".