Sei ore di blackout a Monopoli: paziente con il respiratore artificiale salvato dall'intervento della Locale

Monopoli al buio praticamente per sei ore - dalle 21.30 fino alla tarda nottata - mettendo a rischio non solo la viabilità cittadina, ma anche la vita di un uomo. Il blackout nella serata del 12 luglio ha infatti messo a rischio la salute di un 60enne che necessitava del respiratore automatico, costringendo il macchinario a lavorare con funzionalità ridotte.

La famiglia dell'uomo ha subito allertato la centrale di Monopoli della polizia locale. Gli agenti, già in pattugliamento per un incidente avvenuto nella serata, hanno quindi raggiunto l'abitazione dell'uomo, dove era ricoverato. "Dapprima è stata collegata al macchinario una batteria d'emergenza per evitare che si spegnesse - racconta il comandante della Locale di Monopoli, Saverio Petroni - Nel frattempo siamo tornati al comando e abbiamo recuperato un generatore, che poi abbiamo utilizzato per dare una corrente continua al respiratore artificiale".

Situazione fortunatamente conclusasi con il lieto fine per l'uomo, con il ringraziamento della famiglia per il pronto intervento. "Fondamentale in questo è stato il supporto del personale del 118, che è subito intervenuto per contattare l'utente" conclude Petroni.