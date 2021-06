Cocaina per la 'movida', spaccio in bar e stazioni di servizio del Sud Barese: il blitz all'alba, 9 arresti

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cocaina per la 'movida' di Monopoli e dei dintorni del Sud Barese: i Carabinieri hanno smantellato una presunta rete di spacciatori con un blitz eseguito questa mattina che ha portato a 9 arresti. Le ordinanze sono state eseguite, oltre che nella città monopolitana, anche a Bari, Mola e Polignano.

I Carabinieri avrebbero documentato un centinaio di episodi di spaccio in bar, ristoranti, stazioni di servizio, uffici pubblici, nel porto turistico di Polignano a Mare, ma anche consegne direttamente a domicilio. Uno degli indagati, non potendo presenziare allo spaccio in quanto agli arresti domiciliari, avrebbe dotato il bar della moglie di telecamere di sorveglianza che, collegate alla sua abitazione, gli avrebbero consentito di monitorare tutto da remoto.