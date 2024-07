Traffico di droga via mare dalla Spagna in Puglia, scatta il blitz anche nel Barese: 39 arresti

Trentanove persone sono state arrestate dai Carabinieri, alle prime luci dell'alba, a seguito di un 'operazione denominata 'Oltremare' che ha sgominato un ttraffico di droga proveniente dalla Spagna.

Il blitz ha visto impegnati oltre 250 militari del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, coadiuvati in fase esecutiva dai Comandi Provinciali di Bari e Foggia e dai reparti specializzati dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia, del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno, a conclusione di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani. Eseguita un'ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura, nei confronti di 47 indagati residenti a Trani, Bisceglie e paesi limitrofi (31 in carcere; 8 agli arresti domiciliari e 8 con divieto di dimora nel proprio comune), ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di cessione, offerta in vendita, distribuzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana provenienti via mare dalla Spagna. I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 10:30 presso la Procura della Repubblica di Trani