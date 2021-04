Maxi blitz antimafia tra Bari e provincia: colpo al clan Strisciuglio, 99 arresti

E' denominata 'Vortice-Maestrale', la maxi operazione antimafia scattata alle prime ore di questa mattina sul territorio della città metropolitana di Bari. Nel blitz sono impegnati agenti della Squadra Mobile della Questura di Bari e carabinieri del Comando Provinciale di Bari, a conclusione di complesse indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, con la collaborazione della Direzione Nazionale Antimafia.

In tutto sono 99 gli indagati destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare, ritenuti capi e affiliati del clan barese Strisciuglio. Gli arrestati (96 in carcere, tre ai domiciliari) sono accusati di associazione mafiosa, reati di droga, armi, estorsioni, lesioni e rissa. L'inchiesta ha consentito di ricostruire le attività illecite del clan dal 2015 al periodo attuale, messe in atto tra Bari (in particolare nei quartiere Libertà, San Paolo, San Pio, San Girolamo e Santo Spirito) e la provincia (come nei Comuni di Palo del Colle e Conversano).

Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa, che si terrà presso l’aula bunker di Bitonto, alle ore 11.00, con la partecipazione del Procuratore Nazionale Antimafia, del Procuratore della Repubblica e del Coordinatore della DDA di Bari e dei vertici provinciali della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

