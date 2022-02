Blitz 'Levante', 59 arresti: sequestrati svariati milioni di euro. Soldi anche nei muri

In tutto sono 75 le persone destinatarie di ordinanze emesse dal Gip di Bari su richiesta della Dda, di i cui 15 in carcere, 44 agli arresti domiciliari, 14 destinatari dell’obbligo di presentazione alla Pg e 2 destinatari di misure interdittive

Ci sono anche migliaia di banconote rinvenute in intercapedini murarie di alcuni appartamenti tra i milioni di euro sequestrati nel corso delle indagini che hanno portato al blitz 'Levante' effettuato questa mattina da personale della Direzione Investigativa Antimafia e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari della Guardia di Finanza di Bari.

interdittive.Sono, complessivamente, 86 le persone indagate, tra imprenditori, professionisti e pubblici ufficiali. Le misure sono state eseguite in Puglia e in numerose regioni italiane.

