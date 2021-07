Droga e armi, blitz della polizia a San Pasquale: il 'quartier generale' della banda e i summit sul terrazzo della casa popolare

Nelle immagini diffuse dagli investigatori i momenti dell'operazione, le armi sequestrate e gli incontri documentati durante le indagini: una palazzina popolare in via dei Mille era la 'roccaforte' dello spaccio, con scantinati e terrazzi usati per nascondere le dosi, mentre le riunioni tra sodali si tenevano sul terrazzo di un altro edificio popolare in via Cuoco