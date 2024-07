All'aeroporto di Bari operazioni regolari dopo il blocco informatico globale: nessuna cancellazione, ritardi per alcuni voli

Dopo il crash informatico globale che ha paralizzato ieri i sistemi di molte aziende in tutto il mondo, provocando disagi anche nel settore dei trasporti, la situazione torna oggi gradualmente alla normalità.

Anche nell'aeroporto di Bari, ieri inevitabilmente colpito dalle ripercussioni del tilt informatico, con voli in ritardo e cancellazioni, oggi le operazioni - si apprende da Adp - "procedono regolarmente", sia a Bari che a Brindisi. Permangono al momento, come si evince dal sito di Adp, ritardi per alcuni collegamenti, legati alla situaizone venutasi a creare ieri, ma non risulta oggi alcuna cancellazione.