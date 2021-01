Crescono i casi Covid a Sammichele, il sindaco corre ai ripari: stop a lezioni in presenza e divieti di stazionamento nelle strade

Stop alle lezioni in presenza a Sammichele: è la decisione del sindaco Lorenzo Netti, che ha anticipato attraverso i profili istituzionali del Comune l'ordinanza attiva a partire da lunedì 11 gennaio: a differenza di quanto previsto dal dispositivo regionale, quindi, fino al 15 gennaio sono sospese "le attività in presenza di tutte le scuole di ordine e grado in città - spiegano dal Comune - Nei prossimi giorni è atteso il nuovo Dpcm e la nuova ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia che, di fatto, regoleranno l'attività scolastica per le successive settimane".

E non è l'unico provvedimento di blocco dei contagi in città, che nell'ultimo bollettino vedeva 160 casi confermati e 39 attualmente positivi: è stata annunciata anche un'ordinanza, in arrivo nelle prossime ore, che vieterà lo stazionamento nelle principali strade e piazze del comune. "Sarà garantito esclusivamente l'accesso alle attività commerciali per le operazioni strettamente connesse agli acquisti o al ritiro di quanto ordinato" ricordano, anche se non è ancora definito il termine di validità del divieto.