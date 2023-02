Stop al Superbonus, l'ira degli architetti baresi: "Duro colpo non solo per le imprese, ma per tutta la filiera delle costruzioni

"Un duro colpo non solo per le imprese, ma per tutta la filiera delle costruzioni". Gli architetti baresi contro lo stop deciso dal Governo allo sconto in fattura e alla cessione del credito per il Superbonus: attraverso il consiglio dell'Ordine provinciale si invoca con urgenza risposte ad una situazione che mette a dura prova tra l’altro, la tenuta di migliaia di studi professionali.

"Permane, inoltre, una situazione di stallo gravissima - scrivono in una nota - con gli Istituti di Credito che hanno bloccato da tempo ai Professionisti e alle Imprese la possibilità di cessione del Credito d’imposta. Serve, dunque, urgentemente un piano di sblocco della libera circolazione dei crediti". "Cambiare in maniera improvvisa e senza un adeguato periodo di transizione le regole con cui si è operato finora, rappresenta un atto di irresponsabilità nei confronti di un intero comparto produttivo - proseguono - sono migliaia gli architetti e le imprese che hanno programmato le attività e altrettanti i committenti che hanno investito. Non si possono cambiare le regole senza un’ adeguata analisi degli scenari dannosi che ne scaturiscono. Senza entrare nel merito delle condizioni che hanno portato alla decisione, a nostro avviso imprudente del Governo, l’Ordine degli Architetti PPC di Bari sottolineano come in questo modo si penalizzino tutti i professionisti che hanno lavorato nel pieno della legalità e che oggi si trovano a subire una situazione inaccettabile".