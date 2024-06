G7, scatta il blocco per il trasporto di merci pericolose: a Bari divieti su Statale 16 e Provinciale 'Dei Trulli'

Scattano le misure di sicurezza in vista del G7 in Puglia. Il vertice vedrà la presenza dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi membri, con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni dei Paesi aderenti.

L’evento interessa, a vario titolo, le province pugliesi di Brindisi, Bari e Taranto. Per le esigenze connesse al Vertice internazionale, le Prefetture competenti hanno disposto alcune limitazioni al traffico.

Nella provincia di Bari è stato bloccato il trasporto di merci pericolose sulla Strada Statale 16 Adriatica dal Km 792+000 al Km 854+400, dalle 7 di martedì 11 giugno alla mezzanotte di sabato 15 giugno. Stesso divieto sulla Strada Provinciale 172 'Dei Trulli' dal Km 35+000 al Km 44+700, dalle 6:00 alle 18 di venerdì 14 giugno.