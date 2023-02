Covid, in Puglia 156 nuovi casi e un decesso: tasso di positività al 4 per cento

Sono 156 i nuovi casi Covid in Puglia, registrati su 3753 test giornalieri effettuati per il bollettino di domenica 19 febbraio. Anche oggi si attesta un decesso legato al virus. I casi sono così suddivisi: Provincia di Bari: 54; Provincia Bat: 10; Provincia di Brindisi: 16; Provincia di Foggia: 16; Provincia di Lecce: 40; Provincia di Taranto: 17; due residenti fuori regione e uno con provincia in definizione. Il tasso di positività si attesta quindi al 4,15 per cento.

Gli attualmente positivi sono 7591 e i ricoveri 128, con cinque persone in terapia intensiva. Il dato sulle persone guarite è di 1.607.568. Questi i casi totali per provincia:

Provincia di Bari: 520.330

Provincia di Bat: 135.925

Provincia di Brindisi: 155.563

Provincia di Foggia: 225.945

Provincia di Lecce: 345.884

Provincia di Taranto: 218.619

Residenti fuori regione: 17.128

Provincia in definizione: 5.385

Il bollettino è disponibile qui