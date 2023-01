In Puglia 223 nuovi contagi Covid, ma nessun decesso: tasso di positività sotto il 5%

Sono 233 i nuovi casi Covid in Puglia, calcolati nel bollettino di domenica 22 gennaio su 5169 casi giornalieri. Di questi 82 sono in provincia di Bari, nella Provincia di Bat: 16, Provincia di Brindisi: 24, Provincia di Foggia: 16, nella Provincia di Lecce: 59, nella Provincia di Taranto: 29, 5 da residenti fuori regione e 2 da provincia in definizione. Il tasso di positività si attesta quindi al 4,50%. Non sono stati registrati nuovi decessi legati al virus.

Sono 16.054 gli attualmente positivi (- 355 rispetto a ieri) e 236 i ricoverati, di cui 226 in area non critica (+1) e 10 in terapia intensiva (+1). I guariti sono invece 1.592.519.

Il bollettino è disponibile a questo link

Casi totali per provincia

Provincia di Bari: 517.912

Provincia di Bat: 135.550

Provincia di Brindisi: 154.872

Provincia di Foggia: 225.222

Provincia di Lecce: 344.203

Provincia di Taranto: 217.907

Residenti fuori regione: 17.062

Provincia in definizione: 5.370