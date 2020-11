Coronavirus, 680 nuovi casi e otto decessi in Puglia: nel Barese 150 positivi e tre vittime

680 nuovi casi Covid su 6533 tamponi effettuati, e otto vittime. Sono i numeri del bollettino epidemiologico di oggi, domenica 1 novemnre, in Puglia. I nuovi positivi sono suddivisi tra i 150 della provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 127 nella Bat, 227 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 57 in provincia di Taranto, e sette residenti fuori regione. Gli otto decessi riguardano il Barese (con tre vittime), le province di Foggia e Taranto (in entrambe sono due i morti) e il Brindisino (un decesso).

Nella giornata odierna, risultano dunque in calo rispetto ai due giorni precedenti i nuovi casi (791 il 30 ottobre su 5.591 tamponi; 762 il 31 ottobre su 6.279 test).

Nel dettaglio, il bollettino di oggi riporta 6539 pazienti guariti (33 in più rispetto a ieri). Supera la soglia dei 12mila il numero dei nuovi positivi: oggi sono 12.032. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 19.302. I pazienti ricoverati sono 764, 39 in più rispetto a ieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 1.11.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/GiNN7