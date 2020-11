Coronavirus, in Puglia 905 positivi e dodici decessi. In provincia di Bari 201 nuovi casi e cinque morti

905 nuovi positivi su 6.070 test. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di domenica, 15 novembre. Scende dunque oggi in Puglia il numero dei nuovi casi; più basso è anche il numero di tamponi effettuati rispetto ai giorni precedenti. Si segnalano dodici decessi.

Nel dettaglio, la provincia di Bari registra 201 casi con cinque decessi; 102 i nuovi positivi in provincia di Brindisi, 217 nella Bat, 121 nel Foggiano, 123 in provincia di Lecce, 124 in provincia di Taranto, 9 casi di residenti fuori regione, 8 casi di provincia di residenza non nota. Le altre vittime riguardano le province Bat (2), Brindisi (1), Foggia (3) e provincia di Taranto (1).

Il numero di pazienti attualmente positivi in Puglia sale a 24702. Risulta invece in calo il numero di pazienti ricoverati: 1441, contro i 1467 di ieri. I pazienti guariti aumentano di 191 unità e passano a 8.751.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 15.11.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/yophA