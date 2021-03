In Puglia 1546 casi Covid e dieci decessi, nel Barese 623 positivi e sette vittime. Ricoveri verso quota 1900

Il bollettino epidemiologico regionale di domenica 21 marzo registra per la Puglia 1.546 casi positivi su 9.629 test. Il tasso di positività si attesta oggi intorno al 16%, più basso rispetto al 17,55% di ieri (domenica scorsa 14 marzo, era pari al 17,22%, con 8.951 test e 1.542 casi).

Sempre alti i numeri dei contagi nella provincia di Bari, che registra 623 casi. 78 i positivi in provincia di Brindisi, 120 nella provincia BAT, 301 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati dieci decessi: 7 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

128.993 sono i pazienti guariti (+529), mentre salgono oltre quota 43mila (43.079, per la precisione), con un balzo di circa mille unità in un giorno, gli attualmente positivi.

Sempre pesante il dato dei ricoveri, che si avvicinano a quota 1900 (1.895 per la precisione), segnando un + 18 rispetto a ieri.

(foto di repertorio)