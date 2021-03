Coronavirus, in Puglia 1261 nuovi casi (su oltre 11mila test), 29 le vittime. Nel Barese 586 positivi e quattro decessi

Sono 1.261 i nuovi casi Covid in Puglia nel bollettino di mercoledì 3 marzo, su 11.427 test registrati. Il tasso di positività è pari all'11,04%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri (10,95%). Tuttavia, il confronto rispetto a una settimana fa, mette in evidenza una crescita nel rapporto positivi/tamponi: mercoledì scorso, 24 febbraio, lo stesso tasso era pari al 9,08%.

I positivi sono 586 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 103 nella provincia BAT, 112 in provincia di Foggia, 125 in provincia di Lecce, 248 in provincia di Taranto, 12 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 29 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 11 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

112.274 sono i pazienti guariti. 33.668 i casi attualmente positivi. Sale il numero dei ricoveri: oggi sono 1.448, 16 in più rispetto a ieri.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 3.3.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/ljKxt