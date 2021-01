In Puglia 1.069 nuovi casi Covid, tredici i decessi. Nel Barese 354 positivi e cinque vittime

Sono 1069, su 8.186 test registrati, i nuovi positivi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. E' il dato del Bollettino epidemiologico regionale di domenica 31 gennaio. I nuovi casi sono 354 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 92 nella provincia Bat, 321 in provincia di Foggia, 80 in provincia di Lecce, 163 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. 1 caso di provincia non nota è stato attribuito e riclassificato. Risale, rispetto a ieri, il rapporto positivi/tamponi: oggi la percentuale si attesta al 13,05%, contro l'8,98% di ieri.

I decessi registrati sono stati tredici: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto. 3 decessi registrati nei giorni scorsi in provincia di Brindisi sono stati riclassificati e riattribuiti.

Si registra una risalita anche sul fronte dei ricoveri: sono 1.561, nove in più rispetto a ieri. I casi di pugliesi attualmente positivi sono 52.744. I pazienti guariti passano a 66.971: sono 469 in più rispetto a ieri.