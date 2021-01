In Puglia 1581 nuovi casi Covid su diecimila test, 23 i decessi. Nel Barese 598 positivi e 11 vittime

Sono 1581 i nuovi casi Covid registrati oggi in Puglia, su un totale di 10037 test. E' il dato contenuto nel bollettino epidemiologico regionale del 6 gennaio 2021. La percentuale positivi/tamponi si attesta al 15,7%, in risalita rispetto al 10,5% di ieri.

I nuovi positivi accertati sono 598 in provincia di Bari, 149 in provincia di Brindisi, 190 nella provincia BAT, 188 in provincia di Foggia, 158 in provincia di Lecce, 293 in provincia di Taranto, a cui si aggiungono due residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 23 decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Un decesso di un residente in provincia Bat precedentemente registrato è stato riattribuito.

Cresce ancora in maniera consistente il numero dei guariti: oggi sono 40.345, 1110 in più rispetto a ieri. Diminuisce di 17 unità il numero dei ricoverati, oggi pari a 1.553. I casi attualmente positivi sono 54.028.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 6.1.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/BpSTL

(Foto Ansa)