Coronavirus, in Puglia 25 decessi e 646 casi (su circa 8600 test): in provincia di Bari 229 positivi e due vittime

Sono 646, su 8.631 test, i casi Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore. E' il dato contenuto nel bollettino epidemiologico regionale di domenica, 9 maggio. Il tasso di positività è pari al 7,48%, in discesa di un punto rispetto a ieri e in netto calo rispetto a una settimana fa (domenica 2 maggio era pari al 13%, con 6.226 test e 810 casi).

I positivi sono 229 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 108 nella provincia BAT, 130 in provincia di Foggia,80 in provincia di Lecce, 64 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Il bollettino odierno registra altri 25 decessi: 2 in provincia di Bari, 7 in provincia di Brindisi, 9 in provincia BAT, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

I pazienti guariti salgono a 192.246, 44.338 sono i casi attualmente positivi. Sale di qualche unità il numero dei ricoveri: sono sette in più rispetto a ieri, complessivamente 1666.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 9.5.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/VPBQR