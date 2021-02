Coronavirus, in Puglia 1053 nuovi casi: più della metà in provincia di Bari. Sedici le vittime

Su 7692 test registrati, sono 1.053 i nuovi casi Covid in Puglia nel bollettino di domenica 28 febbraio. Più della metà dei positivi riguarda il Barese: sono segnalati infatti 573 casi in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 132 nella provincia BAT, 182 in provincia di Foggia, 69 in provincia di Lecce, 66 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. 1 caso di residente fuori regione è stato attribuito e riclassificato. Risale, rispetto a ieri, il rapporto positivi/tamponi: oggi è pari al 13,68%

Sono stati registrati 16 decessi: 5 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Scende di due unità rispetto a ieri il numero dei ricoveri: oggi sono 1398. 110.046 sono i pazienti guariti. 33.081 sono i casi attualmente positivi.



Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 28.2.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/jVTEQ